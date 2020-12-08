نشر الثلاثاء ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم مشاركة المنتخب الوطني بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بدعوة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وقال الاتحاد القطري في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن نظيره الأوروبي وجه الدعوة للمنتخب القطري للمشاركة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال على أن يلعب في المجموعة الأولى.

وستضم مجموعة المنتخب القطري كلا من البرتغال وصربيا وإيرلندا ولوكسمبورغ وأذربيجان، وأكد الاتحاد القطري أن نتائج مباريات المنتخب لن تُحتسب في حساب المتأهل إلى نهائيات المونديال أو المنتخب الذي سيبلغ الملحق.

وأكد الاتحاد القطري أن هذه المشاركة تأتي في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في مونديال 2022 كونه منتخب البلد المضيف، كما أنه سيشارك في بطولة "كوبا أمريكا" وهي البطولة التي شارك بنسختها الماضية.

ومن المقرر أن يشارك المنتخب القطري في بطولة "كونكاكاف" لمنتخبات أمريكا الشمالية، وذلك في إطار استعداداته للمونديال أيضا.