ناد مصري يتعاقد مع "الطفل يوسف" صاحب صورة التدريب من "خلف السياج"

نشر الأربعاء ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي مصر المقاصة التعاقد مع الطفل "يوسف" صاحب الصورة الشهيرة وهو يقلد تمرينات لاعبي الفريق من خلف سياج الملعب.

وأكد النادي أنه تعاقد مع الطفل يوسف ونشر له صورة وهو يحمل قميص النادي رفقة إداريين من الفريق نفسه، في منشور عبر صفحة النادي على موقع فيسبوك.

وظهر الطفل بعد ذلك بصورة أخرى وهو يقف مرتديا قميص النادي المصري والكرة أمامه ويحمل قميصه الرقم "22".

وكان قد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام صورة لطفل يقلد حركات لاعبي فريق مصر المقاصة من خلف سور ملعب التدريبات، ما أثار تعاطفا واسعا معه.