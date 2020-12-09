نشر الأربعاء ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2020

بعد مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير.. الاتحاد الأوروبي في موقف صعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، الحادثة العنصرية المزعومة في مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير في دوري أبطال أوروبا بـ"الصيغة الجديدة للعنصرية والفاشية الفرنسية".

وقال أردوغان في كلمة متلفزة نقلتها قناة TRT التركية الرسمية: "بالنسبة إلى مباراة باشاك شهير وباريس سان جيرمان أعتقد أن هذه الحادثة التي حصلت بسبب استخدام الحكم لبعض الألفاظ العنصرية ضد لاعب باشاك شهير هي الصيغة الجديدة للعنصرية والفاشية الفرنسية، وهذا أمر لا نتسامح أبدا".

وأضاف الرئيس التركي قائلا إن باشاك شهير سجل موقفا مهما جدا بانسحابه من المباراة رغم سحب الحكم الروماني من الملعب، مشيدا بموقف اللاعب الفرنسي كيليان مبابي ولاعبي باريس سان جيرمان.

وأكد أردوغان أن على فرنسا أن تنظر إلى ازدياد الخطاب العنصري، مشيرا إلى أن ذلك بسبب سياسات الحكومة الفرنسية.

وكانت قد شهدت مباراة الفريق الباريسي مع نظيره التركي حادثة "عنصرية " مزعومة، إذ اتهم مساعد مدرب الفريق التركي الحكم الرابع بتوجيه ألفاظ عصنرية بحقه، ما أدى لانسحاب الفريقين.

وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا بالحادثة، الأربعاء، لماعرفة تفاصيل أكثر عما حدث في ملعب "حديقة الأمراء".