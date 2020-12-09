بعد تعرضه لحادثة "عنصرية".. تجميد البطاقة الحمراء لمساعد مدرب باشاك شهير التركي

رياضة
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بعد تعرضه لحادثة "عنصرية".. تجميد البطاقة الحمراء لمساعد مدرب باشاك شهير التركي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن نادي باشاك شهير التركي أن البطاقة الحمراء التي تلقاها مساعد المدرب، بيير ويبو، جُمدت، ما سيتيح له الجلوس على دكة البدلاء في مباراة باريس سان جيرمان الأربعاء.

وقال الفريق التركي عبر صفحته على موقع تويتر: "البطاقة الحمراء الخاصة بمساعد مدربنا، بيير ويبو، جُمدت وسيأخذ مكانه على دكة البدلاء الليلة"، حسب قوله.

وكان قد قال ويبو إنه تعرض لألفاظ عنصرية أطلقها الحكم الرابع لمباراة فريقه أمام الفريق الباريسي، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وأثارت القضية جدلا واسعا حول العالم وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا لمعرفة ما جرى.  

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