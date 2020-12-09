نشر الأربعاء ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2020

بعد مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير.. الاتحاد الأوروبي في موقف صعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن نادي باشاك شهير التركي أن البطاقة الحمراء التي تلقاها مساعد المدرب، بيير ويبو، جُمدت، ما سيتيح له الجلوس على دكة البدلاء في مباراة باريس سان جيرمان الأربعاء.

وقال الفريق التركي عبر صفحته على موقع تويتر: "البطاقة الحمراء الخاصة بمساعد مدربنا، بيير ويبو، جُمدت وسيأخذ مكانه على دكة البدلاء الليلة"، حسب قوله.

ℹ | #PSGIBFK Our Assistant Coach, Pierre Webo's red card has been frozen and he will take his place at the bench tonight. https://t.co/blWEsQ6IUz

وكان قد قال ويبو إنه تعرض لألفاظ عنصرية أطلقها الحكم الرابع لمباراة فريقه أمام الفريق الباريسي، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وأثارت القضية جدلا واسعا حول العالم وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقا لمعرفة ما جرى.