ميدو يهاجم نجل مرتضى منصور ويرد على تصريح "إلى مزبلة التاريخ"

نشر الأحد ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم اللاعب المصري السابق، أحمد حسام (ميدو)، نجلي رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، مشيرا إلى أنهما ووالدهما يروجون لفكرة أن النادي سيسقط بعد رحليهم.

وقال ميدو في حوار مع برنامج "ملعب كريم شحاتة" قائلا: "للأسف، أنا لم أشأ أن أهاجم مرتضى منصور بضعفه ولقد تشاجرت معه عندما كان في عز قوته، وهو وأبناؤه يروجون لفكرة أن الزمالك سيسقط بعد رحيلهم، الزمالك لن يسقط، لماذا تروجون لمثل هذه الأمور؟".

واتهم اللاعب المصري، أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور، باستئجار "لجان إلكترونية"، وأشار إلى أن رئيس الزمالك السابق أرسل له "بلطجية" ورد هو بالمثل.

ورأى ميدو أن مرتضى منصور وأبناؤه يحاولون هدم نادي الزمالك، وأن رئيس النادي السابق يحاول إفشال الإدارة الحالية، وأضاف قائلا: "أمير مرتضى يقول عن ميدو إلى مزبلة التاريخ... من أنت؟ أنت لولا والدك كنت لا شيء"، حسب قوله.

ودافع اللاعب المصري السابق عن الصورة التي التقطها مع رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، مشيرا إلى أنه رغم الخلافات بينهما إلا أن الاحترام يبقى حاضرا.

وكانت قد أثارت صورة ميدو مع الخطيب هجوما شرسا على الأول من جانب جماهير الزمالك، ونشر أمير مرتضى منصور تغريدة متزامنة مع الهجوم، قال فيها: "إلى مزبلة التاريخ"، حسب تعبيره.