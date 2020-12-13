السعودية تُسلم ملف ترشحها لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027

نشر الأحد ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سلَمت المملكة العربية السعودية ملف ترشحها لاستضافة نهائيات كأس آسيا 2027، الأحد، إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأمينه العام داتو ويندسور جون، في العاصمة البحرينية المنامة.

وحالت القيود المُتخذة لمواجهة فيروس كورونا دون تسليم الملف السعودي في مقر الاتحاد في كوالالمبور.

وتضمن ملف الترشح المقدم عرضًا بتقنية "الهولوجرام" للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية، تناول فيه الرسائل الرئيسية لملف الترشح، الذي يحمل شعار "معًا لمستقبل آسيا".

وقال رئيس الاتحاد السعودي، ياسر المسحل، في تصريحات صحفية بعد تسليم الملف: "سلمنا الملف... الذي يتمحور حول مستقبل كرة القدم الآسيوية بأن يكون الفوز بشرف الاستضافة حليفنا".

وأشار المسحل إلى أن "الملف السعودي يوفر لمحة عامة عن الإمكانيات التي تؤهل المملكة لاستضافة أفضل بطولة لنهائيات كأس آسيا من الناحية الفنية".

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد السعودي، إبراهيم القاسم: "تعتبر كرة القدم جزءًا مهمًا من حياة سكان المملكة البالغ عددهم 34 مليون شخص، ونحن عازمون على أن تنعكس استضافة نهائيات كأس آسيا لأول مرة في تاريخنا بشكل إيجابي على الجميع داخل المملكة وخارجها".