بعد وقوع برشلونة وباريس سان جيرمان معا.. نيمار يوجه رسالة لميسي

نشر الاثنين ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق له بعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا التي أوقعت برشلونة في مواجهة باريس سان جيرمان، وجه اللاعب البرازيلي للفريق الباريسي، نيمار دا سيلفا، رسالة لنظيره الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وكتب نيمار عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، تضمنت صورة له مع ميسي: "أراك قريبا يا صديقي".

وكان قد لعب الثنائي بين عامي 2014 و2018 في صفوف النادي الكتالوني وشكلا علاقة صداقة وثيقة برفقة نظيرهما الأوروغوياني لويس سواريز.

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وأوقعت قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، التي أًجريت الإثنين في مدينة نيون السويسرية، كلا من برشلونة وباريس سان جيرمان في المواجهة الأقوى ضمن هذا الدور.

وسيواجه ريال مدريد الإسباني نظيره الإيطالي، أتلانتا، وسيلتقي أتلتيكو مدريد بتشيلسي الإنجليزي ولاتسيو الإيطالي ببايرن ميونخ الألماني، ويوفنتوس الإيطالي ببورتو البرتغالي، وبروسيا دورتموند الألماني في مواجهة إشبيلية في حين سيقابل بروسيا منشنغلادبخ الألماني نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي.