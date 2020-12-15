دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تروي فيه متسابقة برالي حائل الدولي موقفا لرجل من قبيلة شمّر بالسعودية بعد أن انقطعت فيها السبل وسط الصحراء إثر نفاذ الوقود.

آر يو شمري..؟ يس ..! #حائل #رالي_حائل_الدولي https://t.co/Q2AK0BTC2b

وقالت المتسابقة في مقطع الفيديو المتداول: "أمس كان مغامرة حقيقية بالسعودية وحتى في السيارة كان مغامرة حقيقية، بالأمس ونظرا لخلل تقني نفذ منا الوقود في منطقة معزولة عند الكيلو 116 من المرحلة الخاصة (ضمن رالي حائل).."

وتابعت قائلة: "كنا محظوظين أننا توقفنا ليس بعيدا على بعد نحو 200 متر من خيمة بدو فقلنا لنرى إن كنا محظوظين إن كان هناك أحد في الخيمة، سرنا إلى الخيمة السائق المساعد في الحقيقة ذهب إلى خيمة البدو وجاءوا وكانوا لطيفين جدا وأعطونا وقودا أعطونا الكثير، أعطونا 30 ليترا من الوقود.."

وأضافت: "حاولت أن أدفع وأصريت على أن أدفع شعرت أنه يجب علي ذلك خصوصا وأنهم ساعدوني، أصريت وأصريت قلت رجاء خذوا النقود، قال لا وشعر بإهانة، سألته هل أنت شمّري (من قبيلة شمّر) قال نعم (باستغراب) لماذا؟ كيف عرفتي؟ هل أها شمري أنا أعرف الآن أفهم.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول مقطع الفيديو هذا:

احدى المتسابقات في #رالي_حائل_الدولي أجنبية نفذ عليها البنزين ⛽️ ثم جاءها رجل وزودها بالبنزين فمدت له المال ورفض ذلك ثم سألته بلغتها الإنجليزية هل أنت شمري ؟ أجابها الرجل : نعم وبكل فخر أنا ( شمري ) ما أجمل الوفاء والكرم من أبناء #حائل وبلادي https://t.co/xenCM2kz6d

من قصص #رالي_حائل الإيطالية كاميليا ضحت بالصدارة من أجل عمل إنساني.. خلص عليها بنزين وبدوي عطاها بنزين ورفض ياخذ الفلوس فبادرته بالسؤال: هل أنت شمري؟ قالتها بلهجة عربية فأجابني بفخر نعم شمري. وقالت سأشارك في الراليات المستقبلية لكن العمل الإنساني ينتهي ما لم نبادر لفعله في حينه https://t.co/knpJ15VnCO

Even in The Middle of Desert حتى في وسط الصحراء أهل حائل دائماً أهل كرم 💚👍🏼 #رالي_حائل_الدولي 🏎️ https://t.co/V2I8BbK1Bf