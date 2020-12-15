فيديو متسابقة أجنبية تروي موقف شخص من قبيلة شمّر معها بالسعودية في حائل يثير تفاعلا

رياضة
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صورة نشرها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية من حائل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تروي فيه متسابقة برالي حائل الدولي موقفا لرجل من قبيلة شمّر بالسعودية بعد أن انقطعت فيها السبل وسط الصحراء إثر نفاذ الوقود.

وقالت المتسابقة في مقطع الفيديو المتداول: "أمس كان مغامرة حقيقية بالسعودية وحتى في السيارة كان مغامرة حقيقية، بالأمس ونظرا لخلل تقني نفذ منا الوقود في منطقة معزولة عند الكيلو 116 من المرحلة الخاصة (ضمن رالي حائل).."

وتابعت قائلة: "كنا محظوظين أننا توقفنا ليس بعيدا على بعد نحو 200 متر من خيمة بدو فقلنا لنرى إن كنا محظوظين إن كان هناك أحد في الخيمة، سرنا إلى الخيمة السائق المساعد في الحقيقة ذهب إلى خيمة البدو وجاءوا وكانوا لطيفين جدا وأعطونا وقودا أعطونا الكثير، أعطونا 30 ليترا من الوقود.."

وأضافت: "حاولت أن أدفع وأصريت على أن أدفع شعرت أنه يجب علي ذلك خصوصا وأنهم ساعدوني، أصريت وأصريت قلت رجاء خذوا النقود، قال لا وشعر بإهانة، سألته هل أنت شمّري (من قبيلة شمّر) قال نعم (باستغراب) لماذا؟ كيف عرفتي؟ هل أها شمري أنا أعرف الآن أفهم.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء حول مقطع الفيديو هذا:

 

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صورة نشرها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية من حائل
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