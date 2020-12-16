فيديو تحية شقيق أمير قطر لوفد "الرياض 2030" ورد وزير الرياضة السعودي يثير تفاعلا

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
صورة من اجتماع ممثلي الدول في مسابقة الألعاب الآسيوية في عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو خلال عرض ملفات الدول المترشحة لاستضافة الدورة الـ21 للألعاب الآسيوية عام 2030.

وتداول نشطاء ما قاله شقيق أمير قطر، الشيخ جوعان بن حمد، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الذي قال: "السلام عليكم، أسعد الله صباحكم، قبل أن أبدأ كلمتي أود أن أحيي فريق ملف الرياض 2030 الذي يرأسه زميلي الأمير عبدالعزيز وتهانينا.."

على الصعيد الآخر تداول النشطاء رد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، والذي قال: "دعوني أبدا بتوجيه الشكر للشيخ جوعان بن حمد على التزامه تجاه الرياضة.."

ويذكر أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي يتطلع المراقبون إلى احتمال قرب التوصل لحل للأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين (إلى جانب مصر) من جهة أخرى أنهت عامها الثالث في الـ5 من يونيو/ حزيران 2020، بعد زيارة جاريد كوشنر، صهر مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وكانت دول إقليمية عدة قد رحبت بإعلان الكويت قرب التوصل لاتفاق بين السعودية وقطر لإنهاء الأزمة الخليجية تتقدمها تركيا وإيران وعُمان والأردن.

قد يهمك أيضاً

أمير الكويت يوجه رسالة للملك سلمان بشان حل الأزمة الخليجية.. ويتحدث عن تمثيل السعودية للإمارات ومصر والبحرين

شاهد أيضاً
صورة من اجتماع ممثلي الدول في مسابقة الألعاب الآسيوية في عُمان
نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.