نشر الأربعاء ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو خلال عرض ملفات الدول المترشحة لاستضافة الدورة الـ21 للألعاب الآسيوية عام 2030.

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وتداول نشطاء ما قاله شقيق أمير قطر، الشيخ جوعان بن حمد، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، الذي قال: "السلام عليكم، أسعد الله صباحكم، قبل أن أبدأ كلمتي أود أن أحيي فريق ملف الرياض 2030 الذي يرأسه زميلي الأمير عبدالعزيز وتهانينا.."

الأمير عبد العزيز بن تركي آل سعود @AbdulazizTF رئيس اللجنة الأولمبية #السعودية يبدأ حديثه في تقديم ملف #الرياض ، بتوجية الشكر لـ سعادة الشيخ جوعان بن حمد ال ثاني @JoaanBinHamad . #اسياد2030 https://t.co/xu1GUjxTEp

على الصعيد الآخر تداول النشطاء رد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، والذي قال: "دعوني أبدا بتوجيه الشكر للشيخ جوعان بن حمد على التزامه تجاه الرياضة.."

ويذكر أن هذه التصريحات تأتي في الوقت الذي يتطلع المراقبون إلى احتمال قرب التوصل لحل للأزمة الخليجية بين قطر من جهة وكل من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين (إلى جانب مصر) من جهة أخرى أنهت عامها الثالث في الـ5 من يونيو/ حزيران 2020، بعد زيارة جاريد كوشنر، صهر مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وكانت دول إقليمية عدة قد رحبت بإعلان الكويت قرب التوصل لاتفاق بين السعودية وقطر لإنهاء الأزمة الخليجية تتقدمها تركيا وإيران وعُمان والأردن.