نشر الخميس ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مجموعة "بي إن سبورت - Bein Sport" القطرية الرياضية، الخميس، تمديد تعاقدها على امتلاك حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى عام 2025.

وقال ناصر الخليفي، رئيس مجلس إدارة المجموعة، في بيان: "يسعدنا تجديد شراكتنا الراسخة مع الدوري الإنجليزي الممتاز حتى عام 2025".

وأضاف الخليفي أن "هذه الصفقة تُظهر أن أصحاب الحقوق الذين يبذلون قصارى جهدهم لحماية ملكيتهم الفكرية، يبذلون قصارى جهدهم أيضاً لحماية قيمة حقوقهم الإعلامية"، على حد قوله.

وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ)، عبر موقعها الإلكتروني، أن الاتفاق يسري في الفترة من 2022 إلى 2025.

وقال ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للبريميرليغ: "يسعدنا الاتفاق على صفقة مهمة مع بين سبورت، الشريك القديم والقيِّم. لديهم سجل حافل في تقديم محتوى الدوري الممتاز عالي الجودة عبر جميع منصاتها".

وبموجب الاتفاق، ستبُث beIN SPORTS جميع المباريات (380 مباراة مباشرة في كل موسم) في جميع البلدان الـ 24 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشار إلى أن beIN SPORTS هي شريك بث الدوري الإنجليزي منذ 2013.