ليفاندوفسكي ولوسي برونز يحصدان جائزة أفضل لاعب ولاعبة في العالم

نشر الخميس ، 17 ديسمبر / كانون الأول 2020

(CNN)-- حصل روبرت ليفاندوفسكي ولوسي برونز على جائزة أفضل لاعب في العالم للرجال والنساء في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الخميس.

وتغلب ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ على منافسة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ليتوج بلقب أفضل لاعب للرجال.

كان أداء المهاجم مثيرًا خلال العام الماضي، حيث سجل 55 هدفًا ودفع ببايرن ميونيخ للفوز بثلاثة بطولات الموسم الماضي.

واصل ليفاندوفسكي مستواه، ومنذ بداية موسم 2019/20، سجل 73 هدفًا في 64 مباراة للأندية - أكثر بـ22 هدفًا من أي لاعب آخر في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

وقال ليفاندوفسكي: "هذه الجائزة تخص زملائي أيضاً المدرب وبايرن ميونيخ بشكل عام. إنه شعور لا يصدق، (لدي) الكثير من المشاعر".

وأضاف: "إذا فزت بمثل هذه الجائزة وشاركت هذا اللقب مع ميسي ورونالدو، فهذا أمر لا يصدق ويعني الكثير بالنسبة لي. منذ زمن طويل، أتذكر أنني كنت أتوق لشيء مثل هذا والآن يمكنني الفوز بهذه الجائزة".

وفازت لاعبة مانشستر سيتي لوسي برونز بجائزة أفضل لاعبة، لتصبح أول مدافعة تفعل ذلك.

وأحرزت برونز لقب الدوري والكأس المحلية ودوري أبطال أوروبا مع ليون العام الماضي، قبل أن تعود إلى إنجلترا في بداية الموسم الجديد.

وتُوجت اللاعبة بالجائزة علىى حساب بيرنيل هاردر لاعبة تشيلسي وويندي رينارد نجمة ليون.

وقالت برونز في مكالمة فيديو: "يا لها من مفاجأة. حتى أن يتم ترشيحي إلى جانب اللاعبين الآخرين، فهما لاعبان رائعان متميزان".

وتابعت: "لا أعتقد أن لدي الكلمات الآن لشرح ما أشعر به. إذا كان هناك أي شيء علَمنا إياه عام 2020 أنه يجب أن تقدر كل لحظة لديك، ولا تنظر إلى الأمام بعيدًا وتعيش في الآن".

وأكدت أنها ستقدر فوزها بهذه الجائزة "الآن أكثر من أي وقت مضى، وسوف أتذكر هذه اللحظة لبقية حياتي".

وتُمنح الجوائز تقديرًا للإنجازات التي تحققت في الفترة ما بين 20 يوليو تموز 2019 و7 أكتوبر تشرين الأول 2020. ويتم تقسيم التصويت بين قادة الفرق ومدربي المنتخبات الوطنية والمشجعين و200 صحفي.