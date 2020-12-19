السد يفوز بكأس أمير قطر للمرة الـ17.. وتميم بن حمد يحضر لحظة التتويج

نشر الجمعة ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُوج نادي السد القطري بلقب كأس أمير قطر للمرة الـ17 في نهائي النسخة 48 من البطولة، بعد فوزه على نادي العربي بهدفين لهدف.

وسجل اللاعب الجزائري بغداد بونجاح هدفا السد القطري (في الدقيقتين 3 و44)، فيما أحرز هدف العربي الاسكتلندي أرون غونارسون (في الدقيقة 23).

فيديو : أهداف المباراة #السد 2 - 1 #العربي #كأس_الامير #السد_العربي https://t.co/aydUsQaUNr

وقبيل المباراة، افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد استاد الريان، الذي لُعبت عليه المباراة مثلما سيشهد مباريات كأس العالم 2022. وتبلغ طاقته 40 ألف مُشجع.

لقطة جوية لـ #استاد_الريان المونديالي #كأس_الامير #العربي_السد https://t.co/AicTrProYV

وعقب المباراة، سلَم أمير قطر الكأس إلى قائد فريق السد حسن الهيدوس.