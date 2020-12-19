دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لم يستبعد اللاعب المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، فرضية الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين، مشيرا إلى أن مستقبله مع لفيربول بيد النادي، وأعرب عن خيبته لعدم منحه شارة القيادة في مباراة فريقه الأخيرة بدوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح في مقابلة أجراها مع صحيفة "آس" الإسبانية المقربة من ريال مدريد: "ريال مدريد وبرشلونة ناديان من أندية القمة، لا نعلم ما سيحدث في المستقبل، لكن في الوقت الراهن أنا أركز على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية مع فريقي"، حسب قوله.

وعن مستقبله مع الريدز، أجاب اللاعب المصري: "هذا سؤال صعب، أعتقد أن كل شيء بيد النادي، بالطبع أريد تحطيم الأرقام القياسية هنا، وأؤكد، كل رقم قياسي مع الفريق، لكن كل شيء بيد النادي".

وأعرب صلاح عن خيبته لعدم منحه شارة قيادة الفريق في ميتلاند بدوري أبطال أوروبا، إذ كان من المقرر أن يرتدي الشارة لكنها مُنحت في نهاية المطاف للمدافع الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد، لكنه أكد أنه يحرتم قرار المدرب.