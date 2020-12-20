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نشر الأحد ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق لاعب كمال الأجسام المصري، ممدوح السبيعي (الشهير بـ"بيج رامي") بطولة "مستر أولمبيا 2020"، الأحد، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية ويثير موجة من الفرح في الأوساط الإعلامية والشعبية في بلاده.

ونشر "بيج رامي" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام بينما يتوج بلقب البطولة الأكبر في رياضة كمال الأجسام حول العالم، وكتب في منشوره: "النصر لنا".

أثار هذا الإنجاز المصري الرياضي البارز موجة من ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعرب عدد من الرياضيين والفنانين والإعلاميين والجماهير المصرية عن سعادتهم الغامرة بفوز "بيج رامي" باللقب.

ويبلغ السبيعي من العمر 36 عاما، فهو مواليد 16 سبتمبر/أيلول من عام 1984 ويُعد أبرز لاعب كمال أجسام مصري ويمتلك شهرة واسعة في بلاده وخارجها.

فيما يلي بعض التعليقات على هذا الإنجاز:

من سنتين بيج رامى كان طلع برا التوب فى مستر اوليمبيا بسبب زياده المياه فى الجسم و السنادى كنت متأكد ان هوا عمل كل الى عليه وزياده عشان يطلع بسيميتريه خرافيه السنادى وبيقدم العظمه الى خلته اخد مستر اوليمبيا ❤❤ شابوه #بيج_رامى تستحقها عن جداره https://t.co/tfIPlMQVcc

مبروك المصري رامي السبيعي "بيج رامي" يفوز ببطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام 👏🔥🏆🇪🇬 دائما اسم مصر مرفوع 🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇬 #بيج_رامي https://t.co/rDEmGOgMn8