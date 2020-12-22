"فرات الأهداف".. عمر السومة يكسر رقم الشمراني ويتربع على عرش دوري المحترفين السعودي

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
"فرات الأهداف".. عمر السومة يكسر رقم الشمراني ويتربع على عرش دوري المحترفين السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبح المهاجم السوري عمر السومة، الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، الثلاثاء، بعد أن سجل هدفه رقم 127 ليكسر رقم ناصر الشمراني.

ووقع السومة على هدف فريقه، الأهلي، الأول أمام الفتح ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليصل إلى هدفه رقم 127 في المسابقة.

وبهذا الهدف كسر السومة الرقم المسجل باسم المهاجم السعودي ناصر الشمراني، والذي صمد لسنوات، ليصبح بذلك الهداف التاريخي منذ بداية عصر الاحتراف في المملكة.

وانضم المهاجم السوري إلى صفوف الأهلي السعودي عام 2014 قادما من نادي القادسية الكويتي، ونجح بقيادة "الراقي" لتحقيق لقب الدوري عام 2016 بعد غياب دام أكثر من 30 عاما.

يذكر أن السومة، قائد المنتخب السوري، ينحدر من محافظة دير الزور، شرق سوريا، وبدأ مسيرته مع نادي الفتوة قبل أن ينتقل لصفوف القادسية الكويتي ويلفت الأنظار ثم إلى الأهلي الذي كتب فيه أسطورة لا تُنسى لدى الجماهير.

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.