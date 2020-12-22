نشر الثلاثاء ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أصبح المهاجم السوري عمر السومة، الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، الثلاثاء، بعد أن سجل هدفه رقم 127 ليكسر رقم ناصر الشمراني.

ووقع السومة على هدف فريقه، الأهلي، الأول أمام الفتح ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ليصل إلى هدفه رقم 127 في المسابقة.

وبهذا الهدف كسر السومة الرقم المسجل باسم المهاجم السعودي ناصر الشمراني، والذي صمد لسنوات، ليصبح بذلك الهداف التاريخي منذ بداية عصر الاحتراف في المملكة.

ياكاتب التاريخ.. لا تغلق الصفحات نجمنا الأسطوري #عمر_السومة يسجل هدفه رقم (127) في تاريخ مشاركاته مع #الأهلي في الدوري ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين 💪💚 #الأهلي_الفتح https://t.co/6kqsjdd5sG

وانضم المهاجم السوري إلى صفوف الأهلي السعودي عام 2014 قادما من نادي القادسية الكويتي، ونجح بقيادة "الراقي" لتحقيق لقب الدوري عام 2016 بعد غياب دام أكثر من 30 عاما.

يذكر أن السومة، قائد المنتخب السوري، ينحدر من محافظة دير الزور، شرق سوريا، وبدأ مسيرته مع نادي الفتوة قبل أن ينتقل لصفوف القادسية الكويتي ويلفت الأنظار ثم إلى الأهلي الذي كتب فيه أسطورة لا تُنسى لدى الجماهير.