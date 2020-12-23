دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في نسخة جديدة من الجائزة السنوية التي يقدمها موقع CNN بالعربية، يتنافس اللاعب المصري محمد صلاح مع حامل لقب النسخة السابقة، السعودي سالم الدوسري، ونظيريهما، المصري محمد الشناوي، والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

محمد صلاح

قدم اللاعب المصري أداء لافتا مع ليفربول الإنجليزي إذ حصد معه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020 لأول مرة منذ عام 1990، كما أنه يعتلي صدارة الهدافين في موسم 2020/2021 بالبطولة نفسها بـ13 هدفا وأصبح الهداف التاريخي للريدز في دوري أبطال أوروبا، في ديسمبر/كانون أول الجاري.

سالم الدوسري

يدخل جناح نادي الهلال السعودي، سالم الدوسري، سباق أفضل لاعب عربي للمرة الثانية على التوالي، كحامل للقب النسخة السابقة، وذلك بعد أن قدم موسما مميزا مع فريقه نجح من خلاله بالفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وكان قاب قوسين أو أدنى من الوصول للدور الثاني بدوري أبطال آسيا لولا إقصاء الفريق السعودي من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

محمد الشناوي

قدم حارس النادي الأهلي المصري موسما استثنائيا بكل المقاييس، وذلك بعد أن نجح بتحقيق الثلاثية مع فريقه، الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر، وقد كان كلمة السر الرئيسية بكل تلك الإنجازات.

عبدالرزاق حمدالله

لعب المهاجم المغربي موسما استثنائيا مع النصر السعودي، وذلك بعد أ، نجح بالتتويج لقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم الماضي، وقاد فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.