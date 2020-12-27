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نشر الأحد ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاز اللاعب المغربي لنادي النصر السعودي، عبدالرزاق حمدالله، باستفتاء CNN بالعربية لأفضل لاعب عربي لعام 2020، ليكون أول لاعب أفريقي يحقق هذه الجائزة.

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وتفوق الهداف المغربي على جناح الهلال سالم الدوسري، بعد منافسة شرسة بينهما، إذ حقق حمدالله 39.8% من أصوات المشاركين مقابل 29.1% للدوسري.

واحتل حارس النادي الأهلي المصري، محمد الشناوي، المركز الثالث بنسبة 26.4% من الأصوات، مقابل 4.7% للاعب ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح.

وشارك في التصويت الذي استمر 3 أيام 950 ألف و367 مغردا على موقع تويتر، في نسبة مشاركة هي الأعلى في تاريخ هذه الجائزة.

يذكر أن الدوسري كان قد توج بلقب النسخة الماضية من هذه الجائزة.