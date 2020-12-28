فيديو.. ظهير الزمالك يسجل هدفا على طريقة "مارادونا" بشباك سموحة

نشر الاثنين ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سجل الظهير الأيسر لنادي الزمالك المصري، أحمد أبو الفتوح، هدفا على طريقة النجم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في مباراة فريقه أمام سموحة الإثنين.

ونجح الزمالك باقتناص فوز ثمين من الفريق السكندري، بهدفين نظيفين ليصل إلى نقطته السابعة في الدوري ويصبح على بعد نقطة من المتصدر، الجونة، مع مباراة أقل له.

وشهد اللقاء تسجيل المهاجم المغربي أشرف بن شرقي الهدف الأول للزمالك من علامة الجزاء، عند الدقيقة الثامنة، قبل أن يسجل أبو الفتوح الهدف الثاني عند الدقيقة 31.

وراوغ الظهير الأيسر لنادي الزمالك 4 لاعبين من فريق سموحة وأسكن الكرة في الشباك بعد أن استلمها من منتصف الملعب تقريبا.

هدف أحمد أبو الفتوح الرائع ضد سموحة بعد مرواغته لأكثر من لاعب من الفريق السكندري 🔥🤩 https://t.co/TrV97vVoJk

يذكر أن هذه النوعية من الأهداف توصف إعلاميا بـ"المارادونية" وذلك لأنها تذكر المشاهدين بالهدف الذي سجله النجم الأرجنتيني في شباك المنتخب الإنجليزي بكأس العالم 1986.