تركي آل الشيخ يرد بفيديو على "عرض لاعب من الزمالك وصفقة للأهلي المصري"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من نشاطاته الكروية سواء في المملكة العربية السعودية أو مصر.

جاء ذلك في بث مباشر لآل الشيخ على صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وقال فيه: "بالنسبة لمصر أنا بعيد تماما عن مشهد الكرة في مصر كلموني الكثير من الإخوان وأنا رافض أن اتدخل في أي شيء يخص الكرة داخل مصر، خلاص أنا برة الموضوع، أنا عندي نادي في أوروبا، نادي ألمريا ومركز فيه.."

وأضاف: "عرض علي لاعب قبل فترة، اللاعب مصطفى محمد من نادي الزمالك وأنا رافض تماما التدخل في صفقة زي هذه، أول شيء عندنا سقف رواتب ثاني أشي أنا ما أبغى أدخل في صداع في أي صفقة تخض الشأن الكرة داخل مصر.."

وتابع آل الشيخ قائلا: "بما يخص نادي الأهلي المصري، انا مشجع لنادي الأهلي المصري ومحب لنادي الأهلي المصري من القدم، أنا لن أتدخل ولم أتدخل في أي صفقة، بدأ الناس اليوم يصطادوا في الماء العكر ويدخلوني في صفقة سيريني أو إفساد أو تحويل مسار الصفقة أنا لا أعرف ليه اسمي يتحط في جمل مفيدة غير حقيقية الله يسامح الي قاعد يكذب بإسمي، أنا لم يطلب مني شيء ولو طلب مني شيء سأساهم لمحبتي لمصر ومحبتي للنادي الأهلي الي أتمنى إن شاء الله أنه يحقق نتائج جدا ممتازة في كأس العالم للأندية.."

وأردف: "لو طلب مني المساعدة في صفقة سيريني أو أي صفقة أخرى لن أتأخر لحظة وحدة لكن أنا لم يطلب مني ولا أتدخل في موضوع لم يطلب مني، يعني لا يلدع المؤمن من جحر مرتين، يعني أحيانا اتدخل في موضوع يقولوا ما طلب منك وأحيانا لما ما اتدخل ينحط فيني إني أنا الي مخرب الصفقة أو أنا الي معطل الصفقة.."