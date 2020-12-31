نشر الأربعاء ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعادل ليفربول سلبياً مع نيوكاسل يونايتد على ملعبه، مساء الأربعاء، ليخسر فرصة تعزيز صدارته بمزيد من النقاط.

وأنهى ليفربول 2020 بصدارته الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثلاث نقاط، لكنه أصيب بالإحباط بعد التعادل السلبي مع نيوكاسل يونايتد.

وخلال مباراة الليلة، التي جاء في إطار الجولة 16 من البريميرليغ، استحوذ عليها فريق يورجن كلوب وحصل على أفضل الفرص في ملعب سانت جيمس بارك، لكن يقظة فريق نيوكاسل جعلت الفوز عسيرا على ليفربول.

وأتيحت العديد من الفرص لثلاثي ليفربول، محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، دون ترجمتها إلى أهداف.

وجاءت أبرز الفرص الضائعة لليفربول في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، التي أهدرها صلاح بعد أن تصدى لها كارل دارلو بصعوبة.

واتسم إيقاع الريدز بالبطء، وتغلب صلاح على مصيدة التسلل، لكن دفاع نيوكاسل كان بارعاً في إبعاد الكرات، لا سيما الكثير من عرضيات ليفربول.

أنهى ليفربول عام 2019 بفارق 13 نقطة في الصدارة بعد 19 مباراة ، لكن ميزته هذه المرة - على الرغم من أنه لعب أربع مباريات أقل - كانت أكثر رشاقة.

كان ليفربول أنهى 2019، بصدراته الدوري بفارق 13 نقطة، قبل أن يفوز باللقب الموسم الماضي، لكن نتائج هذا العام تؤكد الصعوبة التي من المحتمل أن يواجهها الموسم الحالي.

وحالياً، لدى ليفربول 33 نقطة في صدارة جدول الدوري، بفارق 3 نقاط عن مانشستر يونايتد. بينما يحوز نيوكاسل يونايتد 19 نقطة ويتواجد في المركز الـ14.