نشر الأربعاء ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2020

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي (بريميرليغ)، الأربعاء، أنها لم تناقش أمر إيقاف الموسم الحالي، وليس لديها خططا للقيام بذلك.

وقالت الرابطة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "لا تزال الرابطة تثق في بروتوكولات كوفيد - 19 الخاصة بها للسماح باستمرار المباريات كما هو مقرر".

وأشارت الرابطة إلى أن هذه البروتوكولات مازالت تحصل على الدعم الكامل من الحكومة البريطانية.

وأكدت الرابطة أنه مع إعطاء الأولوية لصحة اللاعبين والموظفين، فإن الدوري الإنجليزي يدعم بشكل كامل كيفية تنفيذ الأندية للبروتوكولات والقواعد الاحترازية.

ويوم الأربعاء، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، دخول 3 أرباع سكان إنجلترا المستوى الرابع من قيود مواجهة فيروس كورونا الأكثر صرامة، في وقت تشهد المملكة المتحدة تسجيل معدلات مرتفعة للإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء.