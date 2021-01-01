(CNN)—أوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، ثلاث مباريات وغرَمه 100 ألف جنيه إسترليني (136,594 دولارًا)، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشكر الأوروغوياني أحد متابعيه على قصته في انستغرام الشهر الماضي مستخدما عبارة "gracias negrito"، والتي تترجم إلى "شكرًا لك، أيتها السوداء الصغيرة".

يُنظر إلى العبارة على أنها مصطلح مُحبب في أمريكا الجنوبية ولكنها تعتبر مسيئة في أجزاء أخرى من العالم، لأن معناها يمكن أن يساء فهمه.

وأصدر كافاني في وقت لاحق اعتذارًا عن اللغة المستخدمة، قائلاً "آخر شيء أردت فعله هو الإساءة لأي شخص. أنا أعارض العنصرية تمامًا وحذفت الرسالة بمجرد أن أُوضح أنه يمكن تفسيرها بشكل مختلف".

في بيان يوم الخميس، قال الاتحاد الإنجليزي إن المنشور كان "مهينًا ومسيئًا وغير لائق وأساء لسمعة اللعبة"، ويشكل "خرقًا مشددًا [...] لأنه يتضمن إشارة، سواء كانت صريحة أو ضمنية، إلى اللون أو العرق أو الأصل العرقي.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان، ردًا على قرار الإيقاف ثلاث مباريات: "على الرغم من اعتقاده الصادق بأنه كان يرسل ببساطة رسالة شكر لطيفة رداً على رسالة تهنئة من صديق مقرب، فقد اختار عدم الاعتراض على التهمة احتراماً ومن أجل التضامن مع الاتحاد الإنجليزي ومحاربة العنصرية في كرة القدم".

وأضاف: "النادي واثق من أن اللجنة التنظيمية المستقلة ستوضح في أسبابها المكتوبة أن إدينسون كافاني ليس عنصريًا، ولم يكن هناك أي نية عنصرية فيما يتعلق بمهنته".

يدخل الحظر حيز التنفيذ الفوري مما يعني أنه سيغيب عن مباراة يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أستون فيلا يوم الجمعة، ومباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية ضد مانشستر سيتي في 6 يناير كانون الثاني، ومباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد واتفورد في اليوم التاسع من الشهر نفسه.

وسجل كافاني أربعة أهداف منذ انضمامه إلى يونايتد في أكتوبر تشرين الأول.

وقبل الانتقال إلى إنجلترا، فاز كافاني البالغ من العمر 33 عامًا بستة ألقاب في الدوري مع باريس سان جيرمان، وأحرز 200 هدف، يعد الهداف التاريخي للنادي الفرنسي.