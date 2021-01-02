نشر السبت ، 02 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتح وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، السبت، رالي داكار، الذي سينطلق رسمياً غداً الأحد، ويستمر حتى 15 يناير كانون الثاني الجاري.

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وجاء افتتاح النسخة رقم 42 من السباق في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

ويتكون السباق من 12 مرحلة تمتد على مسافة 7700 كيلومتر، حيث يتنافس خلاله 559 متسابقاً من 49 دولة عبر 328 مركبة، تتنوع ما 130 دراجات وسيارات.

Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

ويشار إلى أن الرالي سيشهد مشاركة "شيرو" أول فريق نسائي سعودي، الذي أسسته فتاتان سعوديتان، هما دانيا العقيل ومشاعل العبيدان.

#صباح_السعودية | أول فريق نسائي سعودي يشارك برالي داكار السعودية 2021.. مع دانيا العقيل و مشاعل العبيدان. https://t.co/GlqfzVbHMX

كما ستنضم فئة داكار كلاسيك إلى السباق للمرة الأولى، حيث ستشارك سيارات سباقات قديمة من الحقبة السابقة على عام 2000.

Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

وستتواجد طائرات مروحية وشاحنات طبية وطواقم إسعاف لتوفير الدعم الصحي اللازم.

Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

وعلى مدار الساعات القليلة الماضية كان هناك فحص فني للسيارات وتجارب للمتسابقين في الأماكن المقررة للرالي.

Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images