افتتاح رالي داكار قبيل انطلاقه رسمياً بالسعودية.. وأول فريق نسائي سعودي يشارك فيه

رياضة
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افتتاح رالي داكار قبيل انطلاقه رسميا بالسعودية.. وأول فريق نسائي سعودي يشارك فيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتح وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، السبت، رالي داكار، الذي سينطلق رسمياً غداً الأحد، ويستمر حتى 15 يناير كانون الثاني الجاري.

وجاء افتتاح النسخة رقم 42 من السباق في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

افتتاح رالي داكار قبيل انطلاقه رسميا بالسعودية.. وأول فريق نسائي سعودي يشارك فيه
Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

ويتكون السباق من 12 مرحلة تمتد على مسافة 7700 كيلومتر، حيث يتنافس خلاله 559 متسابقاً من 49 دولة عبر 328 مركبة، تتنوع ما 130 دراجات وسيارات.

افتتاح رالي داكار قبيل انطلاقه رسميا بالسعودية.. وأول فريق نسائي سعودي يشارك فيه
Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

ويشار إلى أن الرالي سيشهد مشاركة "شيرو" أول فريق نسائي سعودي، الذي أسسته فتاتان سعوديتان، هما دانيا العقيل ومشاعل العبيدان.

كما ستنضم فئة داكار كلاسيك إلى السباق للمرة الأولى، حيث ستشارك سيارات سباقات قديمة من الحقبة السابقة على عام 2000.

افتتاح رالي داكار قبيل انطلاقه رسميا بالسعودية.. وأول فريق نسائي سعودي يشارك فيه
Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

وستتواجد طائرات مروحية وشاحنات طبية وطواقم إسعاف لتوفير الدعم الصحي اللازم.

افتتاح رالي داكار قبيل انطلاقه رسميا بالسعودية.. وأول فريق نسائي سعودي يشارك فيه
Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

وعلى مدار الساعات القليلة الماضية كان هناك فحص فني للسيارات وتجارب للمتسابقين في الأماكن المقررة للرالي.

افتتاح رالي داكار قبيل انطلاقه رسميا بالسعودية.. وأول فريق نسائي سعودي يشارك فيه
Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images
افتتاح رالي داكار قبيل انطلاقه رسميا بالسعودية.. وأول فريق نسائي سعودي يشارك فيه
Credit: FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

 

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