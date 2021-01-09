دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي أتلتيك بلباو تأجيل مباراته المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني بسبب العاصفة الثلجية التي أجبرت بعثتها على العودة إلى إقليم الباسك نتيجة فشل الطائرة بالهبوط في مطار العاصمة، في حين أشارت أنباء صحفية إلى أن لاعبي ريال مدريد علقوا في الطائرة لمدة ساعة ونصف أثناء رحلتهم إلى مدينة بامبلونا.

ونشر بلباو بيانا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أعلن فيه أن رابطة الدوري الإسباني للمحترفين وافقت على تأجيل مباراته مع الـ"روخي بلانكوس" بناء على طلبه.

وكانت قد عادت الطائرة التي حملت الفريق من إقليم الباسك إلى مدريد أدراجها بعد أن فشلت بالهبوط في مطار "باراخاس" نتيجة عاصفة ثلجية قوية.

من جانبها، عاشت بعثة ريال مدريد إلى مدينة بامبلونا، حيث من المقرر أن تقام المباراة بين الفريق الملكي وأوساسونا، ظروفا مماثلة حسب تقارير صحفية مقربة من النادي العاصمي.

وأشارت الأنباء التي تناقلتها صحيفة "ماركا" المقربة من النادي الملكي إلى أن بعثة الريال بقيت في الطائرة لمدة ساعة ونصف قبل الإقلاع بسبب الظروف الجوية ما جعل الرحلة تستغرق 4 ساعات.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التأخير سبب حالة من الغضب في أروقة الفريق وذلك بعد رفض تأجيل المباراة رغم وجود عاصفة ثلجية من المقرر أن تتأثر بها مدينة بامبلونا التي ستستضيف المباراة السبت.

وقرر الفريق الملكي التوجه لمواجهة أوساسونا قب لموعد المباراة بيوم تفاديا لوقوع أي طارئ نتيجة العاصفة الثلجية، وفقا لماركا.