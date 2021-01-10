أحدهم رفع العلم القطري.. سعوديون يرحبون بناصر العطية في حائل

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نشر الأحد ، 10 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول عدد من المغردين مقاطع فيديو تُظهر احتفاء أهالي مدينة الخطة في حائل بالسعودية، بالسائق القطري ناصر العطية أثناء مشاركته في "رالي داكار 2021".

ويظهر العطية في المقاطع بينما يتبادل التحية مع أهلي المدينة السعودية، الذين استقبلوه استقبالا حارا فور وصوله.

وحمل أحد أهالي المدينة العلم القطري وتوجه نحو سيارة العطية لتحيته ودعوته ليكون ضيفه، لكن الأخير اعتذر كون قواعد السباق لا تسمح له بذلك.

هكذا احتفى #سعوديون في منطقة الحائل بالسائق القطري #ناصر_العطية المشارك في #رالي_دكار #السعودية #قطر #المصالحة_الخليجية https://t.co/AjYEUxSJ6X

وكانت قد شهدت العلاقات السعودية-القطرية انتعاشا، بعد الاتفاق على قواعد المصالحة الخليجية بين الدول الأربع والدوحة في "قمة العُلا".