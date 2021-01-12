"التاريخي أهلاوي".. عمر السومة يرتدي القميص الأخضر حتى عام 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن النادي الأهلي السعودي، الثلاثاء، تجديد عقد مهاجمه السوري، عمر السومة، حتى عام 2024، واصفا إياه بـ"التاريخي".

وكتب الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "التاريخي عمر السومة أهلاوي حتى عام 2024".

📸 التاريخي #عمر_السومه أهلاوي حتى 2024 💚💪 https://t.co/VD0qZbIHsJ

وأنهى "الراقي" أسابيع من الجدل والشائعات التي طالت عملية تجديد عقد السومة مع الفريق، إذ ارتبط اسمه بالانتقال إلى عدد من الأندية العربية والأوروبية.

من جانبه، كان قد أكد المهاجم السوري في حوار سابق إنه لا يتدخل بقضية تجديد العقد ويترك الأمر لموكله كي يتاح له المجال للتركيز داخل الملعب.

وأصبح السومة الهداف التاريخي لدوري المحترفين السعودي في ديسمبر/كانون أول الماضي، بعد أن وصل إلى هدفه رقم 127 ليتفوق على المهاجم السعودي، ناصر الشمراني الذي كان يحمل الرقم القياسي.