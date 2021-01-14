كيف انطلقت شرارة أعمال الشغب في واشنطن؟ شاهد لحظات اقتحام مبنى الكونغرس منذ بدايتها حتى نهايتها

(CNN)-- يواجه كليتي كيلر، الفائز بخمس ميداليات أولمبية في السباحة، بما في ذلك ذهبيتان في التتابع، اتهامات بشأن مشاركته المزعومة في أعمال الشغب في مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، وفقًا لوثائق المحكمة.

وتم اتهام كيلر بالدخول عن عمد أو البقاء في أي مبنى أو أرض محظورة دون سلطة قانونية، والدخول العنيف والسلوك غير المنضبط للكونغرس، وعرقلة إنفاذ القانون في واجبات رسمية، وفقًا للوثائق المقدمة في محكمة المقاطعة في العاصمة واشنطن.

ومن غير الواضح ما إذا كان لدى كيلر محام وما إذا كان محتجزًا.

ولم تتمكن CNN من الاتصال بكيلر للتعليق.

واشتهر كيلر بتثبيت الفريق الأمريكي الفائز في سباق التتابع الحر لمسافة 4 × 200 متر في دورة الألعاب الأولمبية 2004 في أثينا، حيث تفوق على الأسترالي إيان ثورب الحاصل على الميدالية الذهبية.

وفاز كيلر بأربع ميداليات أخرى في ثلاث دورات أولمبية، بما في ذلك الميدالية الذهبية في نفس الحدث في 2008 ببكين.

وشوهد كيلر يرتدي سترة الفريق الأولمبي الأمريكي كجزء ممن تواجدوا في مبنى الكونغرس في 6 يناير كانون الثاني.

وتشير وثائق المحكمة أيضًا إلى أن عمليات البحث أظهرت أن كيلر تم التعرف عليه من قبل وسائل الإعلام، مثل SwimSwam، التي تغطي بطولات السباحة.

وكتب ماثيو آر باروفسكي، العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، في وثائق المحكمة أنه أكد هوية كيلر من خلال مقارنة الصور التي كان فيها برخصة القيادة الخاصة به في كولورادو.

وتظهر الصور من مبنى الكابيتول أيضًا أن كيلر يرتدي سترة الفريق الأولمبي الأمريكي و"يبدو أنه أحد أطول الأشخاص"، كما كتب باروفسكي في بيان الحقائق. ويبلغ طول كيلر 6 أقدام و6 بوصات.