دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول تعليق له بعد إنهاء ناديه المفاوضات على انتقاله إلى صفوف نادي سانت إيتيان الفرنسي، تمسك اللاعب المصري، مصطفى محمد، بفكرة "الصمود" وتحمل "الأذية".

وكتب محمد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "النجاح خُلق للأكثر صموداً .. مهما تأذيت مفيش بطل من غير جروح"، حسب تعبيره.

النجاح خُلق للأكثر صموداً .. مهما تأذيت مفيش بطل من غير جروح .💪🏻

وكان قد أعلن الزمالك الجمعة، إنهاء مفاوضات انتقال مهاجمه إلى صفوف النادي الفرنسي، بعد تصريحات رئيس نادي سانت إيتيان حول طلب بعض مسؤولي الفريق المصري عمولة من أجل تسهيل الصفقة.

ويبلغ محمد من العمر 23 عاما وكان يتطلع لتجربة احترافية في أحد أقوى الدوريات الأوروبية لكن مفاوضات انتقاله وجدت الكثير من العراقيل التي أدت إلى بقائه مع ناديه الحالي.

ومن المنتظر أن يكون مصطفى محمد مستقبل الكرة المصرية على الصعيد الهجومي الذي عانى منه منتخب مصر على مدى ما يقارب العقد من الزمن.