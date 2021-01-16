دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن نادي الزمالك ألغاء المفاوضات المتعلقة بانتقال لاعبه، مصطفى محمد، إلى نادي سانت إيتيان الفرنسي، بعد تصريحات رئيس النادي الفرنسي والتي قال فيها إن بعض مسؤولي الفريق المصري طلبوا الحصول على عمولة من أجل تسهيل الصفقة.

وأصدر الزمالك بيانا قال فيه إنه تابع تصريحات رئيس النادي الفرنسي، مؤكدا رفضه "الإساءة أو محاولة التشهير بأي من المنتسبين للنادي"، مشيرا إلى أنهم "يتمتعون بالشفافية والمصداقية".

وأعرب النادي المصري أيضا عن رفضه تهديد رئيس النادي الفرنسي بكشف الأسماء التي طلبت عمولة وطالب النادي الفرنسي بالإفصاح عن هذه الأسماء بشكل فوري التزاما بمعايير النزاهة والشفافية.

وأعلن الزمالك إلغاء التفاوض مع سانت إيتيان من أجل انتقال مصطفى محمد إلى صفوفه احتراما لكيان النادي وجماهيره، مشيرا إلى أنه يقوم بالإجراءات اللازمة بشأن هذه التصريحات لحفظ حقوقه الأدبية والمعنوية.

بيان نادي الزمالك بشأن التطورات الأخيرة بخصوص مفاوضات نادي سانت إيتيان لشراء لاعبنا مصطفى محمد. 📝🏹 https://t.co/TsYySomy4l

وكان قد قال رولاند رومير في حوار مع قناة النهار المصرية إن هناك خلاف في وجهات النظر داخل النادي المصري حول انتقال محمد إلى فريقه وتحدث عن طلب بعض مسؤولي النادي الحصول على عمولة مالية من أجل تسهيل الصفقة، مؤكدا أنه لن يذكر أسماء إلا بعد انتهاء المفاوضات مع الزمالك.