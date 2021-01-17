نشر الأحد ، 17 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رشح اللاعب المصري، محمد صلاح، مواطنه الممثل رامي مالك ليكون بطل فيلم وثائقي عن حياته، مشيرا إلى أن الفيلم سيكون "مثيرا للاهتمام".

وقال صلاح أثناء إجابته على أسئلة جمهوره عبر قناة "SKY Sports" البريطانية: "أعتقد أن الفيلم عن حياتي سيكون مثيرا للاهتمام نظرا للأمور التي صادفتها، والأشاء التي فعلتها للمرة الأولى"، حسب قولها.

وعند سؤاله عن الممثل الذي يمكن أن يكون بطل هذا الفيلم، رأى اللاعب المصري أن مالك سيكون خيارا جيدا كونه يعرف الثقافة المصرية وبإمكانه تجسيد الشخصية بالشكل المطلوب.

وفي سياق متصل، وعن الأسرع بينه وبين السنغالي ساديو ماني، قال صلاح إنه أسرع من ماني في المسافات القصيرة لكن الثاني يهزمه في المسافات الطويلة.

يذكر أن اللاعب المصري يستعد لمباراة القمة أو "كلاسيكو إنجلترا" بين ليفربول ومانشستر يونايتد الأحد، وهي المباراة التي ستحدد وجهة الصدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز.