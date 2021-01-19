نشر الثلاثاء ، 19 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2021 في قطر، الأهلي المصري في مواجهة الدحيل القطري بالدور الثاني، ليواجه الفائز منهما بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي.

وستبدأ البطولة من الدور الثاني بعد انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلاندي من البطولة نظرا للقيود التي تفرضها بلاده لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيواجه فريق تيغريس أونال المكسيكي نظيره أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في أولى مباريات الدور الثاني، في حين سيلعب الأهلي ضد الدحيل في المباراة الثانية من نفس الدور.

قرعة #كأس_العالم_للأندية_FIFA الأهلي 🇪🇬 في مواجهة الدحيل 🇶🇦 والفائز يضرب موعداً مع بايرن ميونيخ 🇩🇪 في نصف النهائي الفائز من تيجريس أونال🇲🇽 وأولسان هيونداي🇰🇷 سيواجه بطل كوبا ليبرتادوريس (بالميراس🇧🇷 أو سانتوس🇧🇷) في نصف النهائي https://t.co/8DhvfqWs9C

وسيلتقي الفائز من المباراة الأولى مع بطل أمريكا الجنوبية (بالميراس أو سانتوس البرازيليين) في نصف النهائي.

أما المنتصر من مباراة الأهلي والدحيل فسيضرب موعدا مع بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي، بمباراة ستكون تاريخية لأحد الفريقين العربيين اللذين سيلتقيان لأول مرة بالبايرن في محل رسمي.

وستنطلق البطولة في 4 فبراير/شباط المقبل، في حين سيقام الدور نصف النهائي في السابع من الشهر نفسه.