تأجيل سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الجهة المنظمة لسباقات فورمولا 1، تعديل مواعيد انطلاق سباقات موسم 2021، وتأجيلها أسبوعاً واحداً جراء استمرار القيود المفروضة على السفر الدولي، بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

ويعني القرار تأجيل إقامة سباق الجائزة الكبرى لفورمولا 1 في المملكة العربية، ليتم إقامته في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل بدلا من 26 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لواس.

في حين ينطلق سباق جائزة البحرين الكبرى في 28 مارس/أذار المقبل، بعد أن نُقل السباق الافتتاحي التقليدي المقرر إقامته في أستراليا من مارس/ أذار إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، وتأجيل جميع السباقات بعد ذلك لمدة أسبوع لكل جولة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، قوله: "نتفهم تماماً ونتفق مع قرار فورمولا1 بإعادة تعديل تقويم موسم 2021، مع التأكيد أن الإجراء لن يؤثّر أبدًا على الحماس والإثارة والتوقعات، خصوصًا أنّه يُقام في المراحل الأخيرة من الموسم التي تشهد احتدام المنافسة".

ومن المقرر أن تجرى فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 على كورنيش مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر.