نشر الأحد ، 24 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توعد رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، الأحد، مقدم البرامج في قناة النادي، خالد الغندور، بنشر فيديو له وهو يبكي من أجل الانضمام للقناة، وأكد أنه لا يعترف بـ"ثورة 25 يناير".

وخرج منصور في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر واسى فيه لاعبي وجمهور الزمالك بعد التعادل أمام أسوان سلبا، وأعرب عن ثقته بتتويج الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز.

وتحدث رئيس الزمالك السابق عن تعرض النادي لمؤامرة تحت قيادته في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي لحرمانه من الصعود إلى منصة التتويج بالألقاب.

وهاجم منصور الغندور متوعدا إياه بنشر مقطع فيديو له أمام "مصر كلها" يظهره وهو يبكي للانضمام لقناة النادي.

وتزامنا مع ذكرى ما يُعرف بـ"ثورة 25 يناير" مؤكدا أنه لا يعترف بهذه الثورة، بل يعتبر هذا اليوم عيد الشرطة مهنئا رجال الشرطة بهذه المناسبة.