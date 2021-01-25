نشر الأحد ، 24 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—غادر ليفربول بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مبكراً، بعد ثلاثية مانشستر يونايتد في شباكه مقابل هدفين أحرزهما نجمه المصري محمد صلاح، مساء الأحد.

واتسمت مباراة الليلة، في دور الـ32، بالإثارة والتنافسية، قبل أن يحسمها مانشستر يونايتد لصالحه في الدقائق الأخيرة.

وافتتح محمد صلاح التسجيل لصالح ليفربول في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول، ثم عادل يونايتد النتيجة في الدقيقة 26 بهدف لماسون جرينوود.

وعزز مانشستر يونايتد النتيجة بهدف ماركوس راشفورد في الدقيقة 48.

في حين سجل صلاح هدف التعادل مجدداً في الدقيقة 58، قبل يحبط برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد آمال ليفربول بهدفه في الدقيقة 78.

وتنضم خسارة ليفربول الأخيرة إلى سلسلة من نتائج غير موفقة، واجهها الفريق في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أدت إلى تراجعه في ترتيب جدول البريميرليغ.

على ذات الوتيرة، ظل ملعب أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد، بمثابة العقدة لليفربول، الذي لم يفز على أرضه على مدار المباريات الـ15 الأخيرة.