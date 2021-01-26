نشر الثلاثاء ، 26 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، الثلاثاء، عن أمنيتها بأن يشارك المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 الذي ستستضيفه بلادها.

وقالت الخاطر في حوار مع منصة "ميدان": "بالنسبة للمملكة العربية السعودية هناك المنتخب السعودي من المنتخبات العربية القليلة التي استطاعت الوصول لكأس العالم".

وأضافت المسؤولة القطرية قائلة: "نتمنى رؤيتهم في الدوحة... مما لا شك فيه أن الجمهور السعودي من أكثر الجماهير العربية حماسة فنحن نتمى مشاركتهم بإذن الله لا سيما أن هذه البطولة ستكون أول بطولة رياضية كبيرة بعد جائحة كورونا".

ووقعت السعودية في المجموعة الرابعة من المرحلة الأولى لتصفيات كأس آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 وتحتل المركز الثاني خلف أوزبكستان بنقطة وحيدة.

سعادة @Lolwah_Alkhater مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي بأسم وزارة الخارجية: الجمهور السعودي من أكثر الجماهير العربية حماسة ، نتمنى رؤية منتخب #السعودية 🇸🇦 في كأس العالم قطر2022 https://t.co/4u0J1Bu8Qw

وتوقفت مباريات التصفيات بسبب جائحة كورونا، ومن المقرر أ، تستكمل في مارس/أذار المقبل.