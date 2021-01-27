بين "الحرية الشخصية" و"النقص".. ميدو يثير ردود فعل بفيديو متابعته لمباراة الأهلي وبيراميدز وهو يدخن

رياضة
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بين "الحرية الشخصية" و"النقص".. ميدو يثير ردود فعل بفيديو متابعته لمباراة الأهلي وبيراميدز وهو يدخن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار اللاعب المصري السابق، أحمد حسام (ميدو) ردود فعل واسعة بعد نشره مقطع فيديو بينام يدخن "السيجار" ويشاهد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري الممتاز، الثلاثاء.

وشارك ميدو متابعيه عبر موقع تويتر مقطع فيديو يُظهره جالسا في المنصة الشرفية لمباراة الأهلي وبيراميدز ويدخن "السيجار".

أثار هذ المقطع ردود فعل متابينة إذ أعرب البعض عن انزعاجهم من إظهار ميدو لهذا السلوك مشيرين إلى أنه يعبر عن "نقص" في حين رأى آخرون التصرف "حرية شخصية" ونصحه بعض المغردين بالابتعاد عن العادات "السيئة".

وكان قد تعادل الأهلي سلبا مع بيراميدز في قمة مباريات الجولة العاشرة بالمباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الدفاع الجوي.

وفنستعرض فيما يلي بعض التعليقات على تغريدة ميدو:

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