دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار اللاعب المصري السابق، أحمد حسام (ميدو) ردود فعل واسعة بعد نشره مقطع فيديو بينام يدخن "السيجار" ويشاهد مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري المصري الممتاز، الثلاثاء.

وشارك ميدو متابعيه عبر موقع تويتر مقطع فيديو يُظهره جالسا في المنصة الشرفية لمباراة الأهلي وبيراميدز ويدخن "السيجار".

أثار هذ المقطع ردود فعل متابينة إذ أعرب البعض عن انزعاجهم من إظهار ميدو لهذا السلوك مشيرين إلى أنه يعبر عن "نقص" في حين رأى آخرون التصرف "حرية شخصية" ونصحه بعض المغردين بالابتعاد عن العادات "السيئة".

وكان قد تعادل الأهلي سلبا مع بيراميدز في قمة مباريات الجولة العاشرة بالمباراة التي أقيمت على أرضية ملعب الدفاع الجوي.

وفنستعرض فيما يلي بعض التعليقات على تغريدة ميدو:

@midoahm بالطبع هذه حرية شخصية وهذا حق لك ... لكن من الأفضل لاداعى لنشر رفاهيتك على من لايجد ثمن علبة دواء !!!! اخشوشنوا فإن النعمة لاتدوم

@midoahm بتحب تجيب لنفسك القيل والقال ليه وانتا في ناس عندها امل فيك تكون من صناع اعادة مسار كره القدم الي الطريق الصحيح سلوكك لا يرتقي ياكابتن

@midoahm علي اساس اتفاجئ آوي ف الثانية ال ١٩ ومندمج مع الماتش