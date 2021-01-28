نشر الأربعاء ، 27 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ودَع المنتخب المصري بطولة كأس العالم لكرة اليد بعد هزيمته من منافسه الدنماركي، في مباراة ماراثونية مساء الأربعاء.

وبعد التعادل في النتيجة (35 - 35) بعد انتهاء وقت المباراة الأساسي والإضافي، لجأ الفريقان إلى رميات الترجيح، التي انتهت لصالح المنتخب الدنماركي (4 - 3).

وخلال المباراة، قدم المنتخب المصري أداءً ملحمياً أمام الدنمارك بطل العالم في النسخة الماضية من مونديال اليد.

ومع فوز الليلة، تأهلت الدنمارك إلى نصف نهائي المونديال المُقام في مصر، حيث تلتقي الفائز من مباراة السويد وقطر.

من جانبه، وجَه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحسابه في تويتر: "تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالا رائعا على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة. شكرا لكم".

تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، فقد قدموا لنا مثالاً رائعاً على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة. شكراً لكم.

كما أشاد السفير الدنماركي فى القاهرة، سفند أولينغ، عبر تويتر، بأداء المنتخب المصري خلال المباراة "الدراماتيكية" مع منتخب بلاده.

وكتب نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، في حسابه بتويتر: "كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم.. فخورون جدًا بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات".