نشر الجمعة ، 29 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصلت بعثة نادي الأهلي المصري إلى مطار الدوحة، مساء الجمعة، قبيل مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، التي يجري تنظيمها في قطر خلال الفترة من 4 إلى 14 فبراير/شباط المقبل.

وأظهرت لقطات مصورة لحظة وصول البعثة مطار الدوحة، واستقبال مشعجي الأهلي لرئيس النادي محمود الخطيب، وترديدهم هتافات احتفالا به.

وفي المقابل، لوح رئيس الأهلي بيده موجهاً التحية إلى جماهير القلعة الحمراء في مطار الدوحة.

شاهد هتافات جمهور #الأهلي المصري لرئيس النادي محمود #الخطيب بعد خروج البعثة من مطار حمد الدولي وتوجهها إلى مقر إقامتها تمهيداً للمشاركة في #مونديال_الأندية https://t.co/lzli7hU1E7

هكذا كان استقبال جماهيرنا لأبطال افريقيا بقطر 😍🦅 🔴 #يلا_يا_أهلي https://t.co/8PLBl4lYHw

كما نشر لاعب الأهلي المصري محمد هاني، مقطع فيديو للحظة استقبال الجماهير للفريق.

يأتي في وقت سرت تساؤلات عبر موقع تويتر من جانب جماهير الأهلي، حول ما إذا كان نجم النادي السابق محمد أبوتريكة، المتواجد منذ سنوات في قطر، سيشارك في استقبال البعثة.

وللمرة السادسة، يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية كممثل عن قارة إفريقيا.

ويستهل الأهلي مشاركته في البطولة بمواجهة نادي الدحيل القطري، الخميس المقبل.

وسيواجه الفائز بالمباراة بايرن ميونيخ الألماني، فيما سيلتقي الفائز بمباراة أولسان هيونداى الكوري الجنوبي وتيجريس أونال المكسيكي في ربع النهائي، مع الفائز بنهائي كوبا ليبرتادوريس لمنطقة أمريكا الجنوبية، الذي يجري السبت.