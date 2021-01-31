دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحرز فريق النصر السعودي، لقب كأس السوبر المحلي لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الهلال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مساء السبت.

ومع نتيجة مباراة الليلة، التي لُعبت على استاد الملك فهد الدولي، عادل النصر رقم الهلال من حيث عدد مرات حصوله على كأس السوبر السعودي، حيث حققه الأخير في 2015 و2018.

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واتسم الشوط الأول للمباراة بالهدوء دون نجاح أي من الفريقين في تهديد مرمى منافسه، بينما أثار إلغاء هدف للهلال بعد استناده إلى تقنية الفيديو (الفار).

🎥 بعد عودته لتقنية الفيديو"VAR".. حكم المباراة يلغي ركلة الجزاء المحتسبة للهلال. #الهلال_النصر https://t.co/gps3Lvr6wE

وفي الشوط الثاني، أحرز نجوم النصر البرازيلي بيتروس ماتيس والمغربي عبد الرزاق حمد الله وسامي خليل النجعي، أهداف الفريق الثلاثة في 62 و82 و92.

🎥 ⚽️ أهداف المباراة | #الهلال 0 : 3 #النصر #الهلال_النصر بصوت المعلق 🎙 حماد العنزي https://t.co/vYIo6jt2FW

بينما كانت أخطر فرص الهلال عندما وجَه لاعبه سالم الدوسري تسديدة مباغتة في الدقيقة 43، لكن حارس مرمى النصر الأسترالي برادلي جونز، تصدى لها ببراعة.