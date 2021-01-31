النصر يُتوج بكأس السوبر السعودي بثلاثية نظيفة في الهلال.. وجدل بسبب الحكم و"الفار"

رياضة
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النصر يُتوج بكأس السوبر السعودي بثلاثية نظيفة في الهلال.. وجدل بسبب الحكم و"الفار"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أحرز فريق النصر السعودي، لقب كأس السوبر المحلي لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الهلال بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، مساء السبت.

ومع نتيجة مباراة الليلة، التي لُعبت على استاد الملك فهد الدولي، عادل النصر رقم الهلال من حيث عدد مرات حصوله على كأس السوبر السعودي، حيث حققه الأخير في 2015 و2018.

واتسم الشوط الأول للمباراة بالهدوء دون نجاح أي من الفريقين في تهديد مرمى منافسه، بينما أثار إلغاء هدف للهلال بعد استناده إلى تقنية الفيديو (الفار).

وفي الشوط الثاني، أحرز نجوم النصر البرازيلي بيتروس ماتيس والمغربي عبد الرزاق حمد الله وسامي خليل النجعي، أهداف الفريق الثلاثة في 62 و82 و92.

بينما كانت أخطر فرص الهلال عندما وجَه لاعبه سالم الدوسري تسديدة مباغتة في الدقيقة 43، لكن حارس مرمى النصر الأسترالي برادلي جونز، تصدى لها ببراعة.

 

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