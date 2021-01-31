نشر الأحد ، 31 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دافع المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، فيكتور فونت، عن نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تقرير صحفي سرب تفاصيل عقد مزعوم بين ليو والفريق الكتالوني عام 2017 بلغت قيمته أكثر من 555 مليون يورو موزعة على 4 أعوام.

وقال فونت عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد حقق ليو ميسي انتصارات لبرشلونة حتى آخر يورو دُفع له، هو لم يدمرنا، بل على العكس، إنه أفضل لاعب في التاريخ ونريده أن يبقى معنا للأبد"، حسب قوله.

Leo Messi s’ha guanyat fins l’últim euro que li ha pagat el Barça. Ell no ens ha arruïnat. Al contrari. És el millor jugador de la història i volem que segueixi amb nosaltres per sempre més.

وكانت قد سربت صحفة "الموندو"، مقرها العاصمة الإسبانية مدريد، تفاصيل عقد مزعوم بين ميسي وبرشلونة، بلغت قيمته أكثر من 555 مليون يورو (673 مليون دولار تقريبا) موزعة على 4 سنوات.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن العقد مكن ميسي من الحصول على 138 مليون يورو سنويا (167 مليون دولار تقريبا) بين راتب أساسي ومتغيرات.

وشملت متغيرات العقد المسرب مكافآت بقيمة تفوق الـ115 مليون يورو (140 مليون دولار تقريبا) لقبول ميسي تجديد عقده بالإضافة إلى مكافأة ولاء بقيمة أكثر من 77 مليون يورو (93 مليون دولار تقريبا).

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن هذا العقد الضخم ساهم بشكل كبير بالأزمة المالية التي يعيشها الفريق الكتالوني في الوقت الراهن.

من جانبه، قد يُقرأ دفاع فونت عن ميسي على أنه جزء من حملته الانتخابية بهدف كسب شعبية في الأوساط الكتالونية ليتفوق على خصمه خوان لابورتا، الذي يمتلك شعبية جارفة كونه قاد الحقبة الذهبية للفريق تحت قيادة فرانك ريكارد وبيب غوارديولا على التوالي.

يذكر أن أيا من برشلونة أو ميسي لم يصدر تعليقا حتى اللحظة على تقرير الصحيفة العاصمية.