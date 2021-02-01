دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب حارس الأهلي المصري، محمد الشناوي، عن حلمه بلقاء نظيره الألماني، حارس بايرن ميونخ، مانويل نوير، في كأس العالم للأندية وأكد أن طموح فريقه هو تحقيق لقب البطولة لأول مرة في تاريخ القارة الأفريقية.

وقال الشناوي في حوار مع الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "اللعب في كأس العالم مع المنتخب وبعد ذلك المشاركة في كأس العالم للأندية هو أمر كبير بالنسبة لي"، حسب قوله.

وتابع الحارس المتوج ببطولة دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي قائلا: "أي لاعب يتمنى المشاركة في هاتين البطولتين وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على كاهلي. المشاركة في بطولة عالمية مثل كأس العالم للأندية يتطلب تعباً وعملاً كبيراً وهو ما قمنا به في نادي الأهلي حيث قام اللاعبون والجهاز الفني بمجهود كبير من أجل الوصول إلى كأس العالم للأندية"، على حد تعبيره.

وأضاف الشناوي قائلا عن خصم فريقه في المباراة الأولى: " الدحيل فريق قوي ويملك لاعبين محترفين ذو مستوى عالي وقد تابعنا التعاقدات التي قام بها الفريق حيث استقدموا مهاجماً ومدافعاً وهو ما يعني بأن المواجهة لن تكون سهلة. لقد تابعنا أيضاً مباريات الفريق الأخيرة في الدوري ويجب أن نستعد بأفضل طريقة ممكنة من أجل تقديم مباراة جيدة".

وعن مواجهة بايرن ميونخ المحتملة في نصف النهائي، قال حارس النادي الأهلي: "بالطبع في حال نجحنا في التأهل لنقابل بايرن ميونيخ فإن ذلك سيكون أمرا رائعا بالنسبة لنا كلاعبين أن نواجه أقوى فريق في أوروبا وهو ما يتمناه أي لاعب"، وأردف قائلا: "بالنسبة لي كمحمد الشناوي سيكون هدفي هو اللقاء بمانويل نوير وهو الأمر الذي أتمنى حدوثه"، حسب قوله.

وأكد حارس الأهلي أن طموح فريقه هو تحقيق لقب البطولة لأول مرة في تاريخ القارة الأفريقية، لكنه أشار إلى أن الأهلي سيأخذ المباريات خطوة بخطوة حتى الأدوار الأخيرة في البطولة.

يذكر أن النادي المصري سيلتقي الدحيل القطري في الدور الأول إذ سيواجه الفائز منهما بارين ميونخ في الدوري نصف النهائي للمونديال الذي تستضيفه قطر.