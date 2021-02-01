دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تصدر اللاعب السابق بنادي الزمالك المصري، مصطفى محمد، قائمة أكثر المواضيع بحثا على محرك بحث غوغل في مصر، صباح الاثنين، بعد وصوله إلى مدينة إسطنبول التركية حيث يبدأ مشواره الاحترافي مع نادي "غلطة سراي".

وصل إلى إسطنبول المهاجم مصطفى محمد منتقلاً من نادي الزمالك المصري إلى نادي غلطة سراي ليبدأ مسيرته مع النادي التركي https://t.co/BJZyE2hymv

قناة TRT التركية الرسمية نشرت مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تظهر لحظات وصول اللاعب المصري إلى أراضيها، قائلة بتعليق: "وصل إلى إسطنبول المهاجم مصطفى محمد منتقلاً من نادي الزمالك المصري إلى نادي غلطة سراي ليبدأ مسيرته مع النادي التركي".

اولا حابب اشكر كل جماهير نادي الزمالك علي الدعم وعلي الحب اللي شوفته منكم واتمني اني مكونش زعلت حد في جمهور الزمالك وكنت سبب في فرحتكم في اي لحظة في جودي في نادي الزمالك وانا لا انسي فضلكم عليا بعد ربنا في اللي وصلتلو ان شاء الله ارفع اسم نادي الزمالك فوق ودايما اكون عند حسن ظنكم https://t.co/QTqqp0NTId

وكان مصطفى محمد قد ودع جمهور نادي الزمالك المصري بتغريدات على صفحته الرسمية بتويتر، الجمعة، قائلا: "اولا حابب اشكر كل جماهير نادي الزمالك علي الدعم وعلي الحب اللي شوفته منكم واتمني اني مكونش زعلت حد في جمهور الزمالك وكنت سبب في فرحتكم في اي لحظة في جودي في نادي الزمالك وانا لا انسي فضلكم عليا بعد ربنا في اللي وصلتلو ان شاء الله ارفع اسم نادي الزمالك فوق ودايما اكون عند حسن ظنكم.."

وتابع قائلا: "حسن ظنكم بيا ثانيا حابب اشكر الجهاز الفني والطبي والاداري علي كل الدعم والحب اللي شوفته منكم واتمني لكم كل التوفيق فيما هو قادم ثالثا اشكر كل اللعيبة احسن لاعيبة في مصر ودايما رافعين اسم النادي فوق وكل الدعم والبطولات ليكم ان شاء الله تسعدوا كل جمهور نادي الزمالك ومبسوط اني كنت منكم.."

وأضاف: "وبشكركم علي دعمكم ليا دايما ثالثا اشكر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز اطيب شخصية واشرف الرجال وكابتن ابراهيم عبدلله وكل المجلس دون استثناء احد علي تحقيق حلمي في الاحتراف واخيرًا اتمني كل الدعم من كل جمهور نادي الزمالك وكل جماهير مصر".