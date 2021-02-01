مصطفى محمد في غلطة سراي.. واللاعب يشكر القوات المسلحة المصرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي غلطة سرا التركي ضم المهاجم المصري، مصطفى محمد، على سبيل الإعارة قادما من نادي الزمالك.

ونشر النادي رسالة ترحيب بمحمد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، في حين نشر اللاعب عبر صفحته الرسمية على نفس الموقع صورة له بقميص ناديه الجديد.

✍️ Welcome to Galatasaray! @mmostafa_11 🤟 https://t.co/LF4Ftjbsc3

وكان قد وجه مهاجم الزمالك الشكر للقوات المسلحة المصرية مشيرا إلى أنها سهلت انتقاله إلى صفوف الفريق التركي.

أشكر القوات المسلحه المصريه علي المساعده في أتمام إجراءات سفري لبدايه مشواري الاحترافي

وكتب محمد عبر صفحته على تويتر: "أشكر القوات المسلحه المصريه علي المساعده في أتمام إجراءات سفري لبدايه مشواري الاحترافي"، حسب قوله.

وأثار قرب انتقال محمد إلى صفوف نادي سانت إيتيان الفرنسي جدلا واسعا خلال الأسابيع الماضية، إذ حدث حلاف كبير بين الناديين بشأن تصريحات لرئيس الفريق الفرنسي ادعى فيها أن مسؤولين في الزمالك طلبوا عمولة لإتمام الصفقة.