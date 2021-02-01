دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مازح فريق "Team Falcons" للألعاب الإلكترونية رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الإثنين، وذلك بعد أن أعلن الثاني أنه سيبدأ بمتابعة حسابه على موقع تويتر.

وكتب آل الشيخ تغريدة قال فيها: "تم متابعة الحساب للفريق السعودي الي رافع راسنا ... بجي اللعب معكم"، حسب قوله.

ورد الفريق السعودي ممازحا آل الشيخ بالقول: "الله يحييك يابو ناصر نتشرف .. بس تكفى بدون تكسير شاشات"، على حد تعبيره.

الله يحييك يابو ناصر نتشرف .. بس تكفى بدون تكسير شاشات 😂💚 https://t.co/humjxT0LcB

وكان قد انتشر مقطع فيديو لآل الشيخ بينما يقوم بكسر شاشة التلفاز بعد خسارته أمام الرئيس السابق لنادي النصر السعودية، سعود آل سويلم، خلال مباراة خيرية في مايو/أيار من عام 2020.