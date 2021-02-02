برشلونة يتجاوز ريال مدريد ليصبح النادي الأعلى دخلاً في العالم لأول مرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - أصبح برشلونة نادي كرة القدم الأعلى دخلا في العالم، حيث تفوق على منافسه الشرس ريال مدريد في صدارة دوري كرة القدم المالي في ديلويت للمرة الأولى.

ووجدت الدراسة الجديدة أن برشلونة حقق إيرادات قياسية بلغت 935.9 مليون دولار الموسم الماضي، ليصبح ثالث نادٍ يحتل المركز الأول. ونتيجة لذلك، تراجع ريال مدريد إلى المركز الثاني برصيد 842.9 مليون دولار، بينما بقي مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 792 مليون دولار.

على الرغم من عدم اليقين في الملعب، منذ إقالة إرنستو فالفيردي يقول ديلويت إن برشلونة "مثال واضح على تكيف النادي مع ظروف السوق المتغيرة".

ويتم تصنيف المراكز و ترتيبها بناءً على قدرة الأندية على تحقيق إيرادات من عوامل معينة مثل مبيعات يوم المباراة وحقوق البث والمصادر التجارية - بناءً على موسم 2018/19، لا تشمل أسعار انتقال اللاعبين.

إليكم ترتيب نوادي كرة القدم بحسب إيرادات عام 2020: