مدرب فريق مصري بعد الفوز على الزمالك: لا يوجد سحر في ملعبنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المدير الفني لفريق غزل المحلة المصري، خالد عيد، أن ملعب فريقه ليس فيه "سحر" بل إن اللاعبين يتدربون عليه ويعرفونه جيدا، وذلك في أعقاب الجدل الذي دار بعد الفوز على الزمالك الثلاثاء.

وقال عيد في مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" إن "اللاعبين يتدربون على أرضية الملعب بشكل جيد"، وأضاف قائلا: "الملعب ليس فيه سحر أو شيء من هذا"، حسب قوله.

وأوضح مدرب غزل المحلة أن تعود اللاعب على أرضية الملعب تمنحه الراحة والطمأنينة لتقديم أفضل ما لديه خلال المباراة.

وكان قد حقق غزل المحلة فوزا مفاجئا على متصدر الدوري، الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد، ليحرمه من توسيع الفارق مع ملاحقه الأهلي إلى 5 نقاط.